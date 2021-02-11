經濟復蘇預期下，疫情受損較深的小型股反彈力度更強，羅素2000指數年初至周一上升16.41%，林長傑表示，該行去年底將小型股的評級由「跑輸大市」升至「中性」，建議投資者在留意大型股之外，可作分散投資部署，不過要注意小型股會對疫情不利消息有較大反應。

市場近月擔心通脹加劇推升長期利率，聯儲局收緊量寬，將不利股市表現，林長傑表示，聯儲局在去年底表示將維持貨幣刺激措施，直至就業和通脹出現重大進展，目前就業職位與疫前仍差1000萬份，因此聯儲局未有加息動力，目前對市場未有太大影響。

行業方面，林長傑表示較看好金融股，長期利率上升對金融業息差有支持，經濟復蘇對貸款需求上升，加上金融海嘯後銀行監管提升，現時資產負債表相當穩健。該行亦看好醫療股，人口老化對治療、生物科技等需求上升。至於科技股，嘉信評為「與大市同步」，林長傑不少公司估值較高，應留意企業的潛在盈利增長，他較看好網上業務、雲端、金融科技和在家工作相關的科企。

記者：歐陽偉昉

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