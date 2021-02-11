主因，新冠疫情及經濟放緩導致本集團投資物業錄得未變現重估虧損；已交付買家之物業減少；及就中國房地產行業實施之監管措施引致集團若干房地產發展項目售價低於預期，導致減值撥備增加，以及本年度已入賬房地產發展項目中低毛利率項目佔比較高。

朗詩綠色地產（0106）發盈警，預計上年度核心利潤按年降80%左右。

主因疫情對全球經濟和金融市場造成強烈衝擊，集團美國房地產業務運營亦受一定程度的影響，儘管美國地產業務2020年全年簽約銷售表現優異，較2019年增長超過50%，但是由於受疫情影響，工程建設及房屋交付延期，導致收入及利潤確認延後。此外，疫情導致美國紐約地區個別地產項目發生存貨減值亦對集團業績造成負面影響。

另外亦包括，集團中國輕資產業務拓展進度受疫情影響有所延誤，部分項目簽約時點及收入確認時點後移。截至今年1月底將轉化為集團開發服務收入的輕資產業務在手合同額約為人民幣26億元，另外，已鎖定合同額約為人民幣11.5億元；及受國內房地產市場調控等因素影響，集團及集團部分合聯營之中國地產開發項目售價未及預期，集團根據謹慎性原則對其預提減值，造成非現金性質之賬面虧損。

五礦地產收報0.92元，升1%；朗詩綠色地產收報0.56元，跌3.4%。

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