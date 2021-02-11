恒指今早低開43點，曾跌210點，大市其後止跌回升，高位升145點，高見30184.17點，是上月25日30191.16點後最高，收市接近全日高位收，升134點或0.45%，報30173點，成交金額920億元，較上日減少47.67%；國指升70點或0.59%，報11880點。恒生科技指數收報10411點，升1.92%。

藍籌32隻升，16隻下跌，4隻無升跌。美團（3690）美團（3690）創上市新高，見445元，收報445元，升3.39%，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻68點。

騰訊（0700）證實一員工「個人貪污」被查，不涉微信或WeChat，收市跌0.53%，收報757元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。蒙牛（2319）跌1.61%，收報49元，是跌幅最大的藍籌。

兩隻藍籌破頂，安踏（2020）創上市新高，見146.9元，收報145.3元，跌0.82%；申洲國際（2313）創上市新高，見181.5元，收報181.2元，升0.83%。

ARK披露購買平安好醫生（1833）497,800股，平安好醫生平上市高位135元，收報128元，升21.1%。

彭博報道馬雲最近數周現身三亞高爾夫球場。阿里巴巴（9988）收報261元，跌0.38%。

TikTok出售美國業務的計劃據報已被擱置。同業快手（1024）創上市新高，見400.8元，收報398元，升0.25%。

宏利（0945）新造業務價值跌13%，派息0.28加元，收報146.8元，跌1.4%。

美高梅中國（2282）第四季EBITDA跌76% 全年轉蝕，收報12.9元，升1.9%。

越秀地產（0123）申請分拆越秀服務上市。收報1.61元，升2.54%。

康希諾生物（6185）重組新冠病毒疫苗獲墨西哥緊急使用授權。康希諾生物創上市新高，見450元，收報419.2元，升2.24%。

邢李㷧三名女兒全沽手上思捷（0330）1.22%股權，套現1.91億。收報1元，升1.01%。

中國奧園（3883）1月合同銷售額增1倍。收報7.15元，升0.7%。

中旅（0308）發盈警，料去年見紅虧損逾3.5億。收報1.23元，升2.5%。

破頂股表現

科技股破頂，包括，心動公司（2400）創上市新高，見110.4元，收報109.6元，升0.74%；金蝶（0268）創上市新高，見37.85元，收報37.85元，升1.34%；艾伯科技（2708）創上市新高，見6.2元，收報5.73元，升3.43%；網易（9999）創上市新高，見207.8元，收報206元，升0.78%；微盟（2013）創上市新高，見29.6元，收報29.45元，升10.51%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.355元，收報0.34元，升33.33%；華誼騰訊娛樂（0419）創52周高，見0.26元，收報0.25元，升8.23%；魯大師（3601）創52周高，見6.24元，收報5.95元，升17.59%。

內需股破頂，包括，九毛九（9922）創上市新高，見37.25元，收報37.15元，升9.26%；呷哺呷哺（0520）創上市新高，見27.15元，收報27.15元，升16.77%；莎莎國際（0178）創52周高，見1.71元，收報1.69元，升13.42%。

硬件相關股破頂，包括，華虹半導體（1347）創上市新高，見60.65元，收報60.25元，升7.59%；雷蛇（1337）創52周高，見3.2元，收報3.15元，升6.42%；浪潮國際（0596）創52周高，見6.43元，收報6.24元，升21.17%。

其他破頂股包括，君實生物（1877）創上市新高，見97.15元，收報91.05元，升6.87%；海豐國際（1308）創上市新高，見20.5元，收報20.45元，升0.99%；美瑞健康國際（2327）創52周高，見0.85元，收報0.77元，升11.59%；醫思醫療（2138）創52周高，見7.05元，收報7.02元，升8.84%；中國智能交通（1900）創52周高，見0.29元，收報0.25元，跌10.71%。

本周表現

恒指本周累升3.64%，本周表現最佳的是美團（3690），累升10.97%，其次為銀娛（0027）及申洲國際（2313），分別升9.88%及8.5%。而表現最差的是平保（2318），累跌2.12%，其次為石藥（1093）及電能實業（0006），分別跌1.79%及1.07%。

國指本周累升2.74%；本周表現最佳的是美團（3690），累升10.97%，其次為網易（9999）及申洲國際（2313），分別升9.98%及8.5%。而表現最差的是中芯國際（0981），累跌5.86%，其次為中國平安（2318）及新奧能源（2688），分別跌2.13%及1.88%。

科指本周累升5.19%；本周表現最佳的是心動公司（2400），累升31.88%，其次為微盟（2013）及華虹半導體（1347），分別升23.22%及22.09%。而表現最差的是中芯（0981），累跌5.86%，其次為祖龍娛樂（9990）及中興（0763），分別跌3.91%及1.13%。

鼠年表現

恒指於鼠年累升7.9%，表現最佳的是美團，累升335%，其次為藥明生物（2269）及吉利（0175），分別累升257%及122%。表現最差的是中信（0267）累跌36%，其次為中石油（0857）及聯通（0762），累跌34.8%及34.5%。

科指則累升99.8%，表現最佳的是微盟，累升543%，其之為心動及美團，分別升349%及335%。表現最差的是瑞聲（2018）累跌32.4%，其次為中興及新東方在綫（1797），分別累跌22.3%及升1.7%。

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