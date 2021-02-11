港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.05點子至0.1%；1星期HIBOR跌0.73點子至0.12232%；2星期HIBOR無升跌，報0.11946%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至0.23393%；6個月期HIBOR升0.14點子至0.46893%；12個月期HIBOR升0.07點子至0.62143%。

美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。

美元1個月期LIBOR報0.11588%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0309%，終止連續3日擴闊，利差是2021年2月09日後最低，當日差距為0.0309%。

對上一次終止連續3日擴闊，是2021年2月03日，當日利差報0.0428%。

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