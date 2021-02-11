電郵內亦特別提到，為慶祝新年，將會舉行一場特別的燈光匯演，明晚8時18分可於HSBC HK Facebook觀看。

另外，匯豐總行大廈的員工餐廳，近日轉型為食物銀行，於今年1月底，匯豐邀請同事捐贈食物給有需要人士，短短兩星期，已收到超過12,000份食物，包括米、油、冬菇、罐頭、即食麵等，總值超過25萬元，所有食物將會轉交匯豐仁愛堂「仁間有愛」社區支援中心和樂餉社，在農曆新年期間送給有需要的家庭。

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