匯豐向員工派500元電子利市 總行員工餐廳化身食物銀行
文章日期：2021年2月11日 11:36
匯豐香港區行政總裁施穎茵（Diana Cesar）發內部電郵向員工拜年，同時宣布向所有香港員工，包括長期僱員、長期兼職僱員、合約僱員、時薪兼職僱員，以及在港發薪的海外派遣僱員，派發500元電子利市，並感謝員工貢獻。
電郵內亦特別提到，為慶祝新年，將會舉行一場特別的燈光匯演，明晚8時18分可於HSBC HK Facebook觀看。
另外，匯豐總行大廈的員工餐廳，近日轉型為食物銀行，於今年1月底，匯豐邀請同事捐贈食物給有需要人士，短短兩星期，已收到超過12,000份食物，包括米、油、冬菇、罐頭、即食麵等，總值超過25萬元，所有食物將會轉交匯豐仁愛堂「仁間有愛」社區支援中心和樂餉社，在農曆新年期間送給有需要的家庭。
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