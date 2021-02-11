騰訊證實一員工「個人貪污」被查 不涉微信或WeChat
文章日期：2021年2月11日 11:23
【11:21更新】彭博報道，騰訊證實員工張峰正接受調查，案件涉及「個人貪污」，並指有關案件並不涉及微信或WeChat。【11:21更新段完】
【10:18原文】華爾街日報：中國反腐調查 騰訊一名管理層被當局控制
華爾街日報引述消息指，騰訊（0700）副總裁張峰被中國相關部門拘留，據報張峰自去年開始接受中國反腐機構的調查，因涉嫌將微信數據，提供給公安部前副部長孫力軍。孫力軍因未披露的違紀行為正接受中國政府調查。
騰訊曾跌最多1.58%，是2021年2月4日後最大跌幅，當日跌幅為3.46%。目前曾低見749元，是2021年2月9日737元後最低。現報754元，跌0.92%。
騰訊月初曾表示，去年已解僱超過100名涉貪員工，並向公安舉報超過40名員工。今次報道指出，暫時未清楚涉案人士是否涉及上述調查。
騰訊未有即時回應報道。
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