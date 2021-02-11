潘家榮認為，持有質素較佳的企業可帶來更多的利潤，短線炒作利潤反而不多，因此投資應考慮公司的質素，投資者可以從跑贏大市的行業，選擇業務表現良好的美股。他看好未來科技發展趨勢的相關主題，例如自動化技術近期陸續跑出，最簡單可以投資Cathie Wood旗下的ARK自動化科技和機械人ETF（ARKQ），而新能源行業ETF表現不錯，近年美國家庭安裝太陽能板有所增加，Enphase Energy（ENPH）、SolarEdge（SEDG）等相關個股亦可留意。

強勢股意味股價已累升不少，很多投資者希望有較大回調時才進場，不過潘家榮認為反而會錯失升幅。他建議投資者買入高質企業，設定一個較近的止蝕位，所承受風險不會太大，惟一旦轉勢便需離場。

ARK上月向美國證交會申請，擬推出太空探索主題ETF（ARKX），引起市場對太空科技的興趣。惠峰國際發展董事張玉峰表示，看好小型衛星發射公司Astra，該行上周二（2日）宣布擬經特殊目的收購公司（SPAC）Holicity（HOL）借殼上市，預計於第二季完成。張玉峰指出，不少電訊、網絡、技術公司希望擁有自己的衛星，市場對發射公司有一定需求，Astra雖不可以如SpaceX回收火箭，但亦可大幅降低發射成本，作為首隻太空發射股，料會受市場追捧，自借殼消息公布後，HOL股價已上升了1.04倍。

不過張玉峰提醒，Astra去年曾經發射火箭失敗，有一定風險，認為較適合追求爆發力的年青投資者。軍機製造商洛歇馬丁（LMT）上月底公布，收購火箭發動機製造商Aerojet Rocketdyne（ARJD）擴展太空業務，張玉峰指出洛歇本身有軍工業務，可相對穩中求勝。上月市場炒作ARKX時，曾帶動維珍銀河（SPCE）上升，張玉峰認為太空旅遊只有富豪能夠消費，市場受眾不大，所以他不太看好像SPCE這類航天探索的公司。

除太空產業以外，張玉峰亦看好支付服務公司，包括Square（SQ），和將在本季上市的Stripe。至於電商，他指出電商開始精細化，較看好專門提供寵物用品的Chwey（CHWY）和家居用品的Wayfair（Ｗ）。相對超市式的大型電商，他指出這些電商可向客戶提供更精準的資訊，美國市場已有此趨勢。

記者：歐陽偉昉

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