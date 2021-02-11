恒指低開43點 安踏再創新高 康希諾生物復牌升8%
文章日期：2021年2月11日 09:26
恒指今早低開43點或0.15%，報29995點，成交金額26億元；國指今早低開23點或0.2%，報11786點。恒生科技指數開市報10219點，升0.04%。
藍籌12隻升，31隻下跌，9隻無升跌。新地（0016）升1.21%，報108.5元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.78%，報121.5元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.48%，報103.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點；港交所（0388）跌0.75%，報530元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。
藍籌安踏（2020）開市報146.9元，升0.27%，創上市新高，見146.9元。
部分熱炒股再破頂，心動公司（2400）開市報110元，升1.1%，創上市新高，見110元；金蝶（0268）開市報37.55元，升0.54%，創上市新高，見37.55元；海豐國際（1308）開市報20.5元，升1.23%，創上市新高，見20.5元。
彭博：馬雲最近數周現身三亞高爾夫球場。阿里巴巴（9988）開市報261元，跌0.38%。
TikTok出售美國業務的計劃據報已被擱置。同業快手（1024）開市報389元，跌2.02%。
宏利（0945）新造業務價值跌13% 派息0.28加元。開市報149元，無升跌。
美高梅中國（2282）第四季EBITDA跌76% 全年轉蝕。開市報12.8元，升1.1%。
越秀地產（0123）申請分拆越秀服務上市。開市報1.6元，升1.9%。
康希諾生物（6185）重組新冠病毒疫苗獲墨西哥緊急使用授權。康希諾生物開市報443元，升8.05%，創上市新高，見443元。
邢李㷧三名女兒全沽手上思捷（0330）1.22%股權，套現1.91億。開市報0.99元，無升跌。
中國奧園（3883）1月合同銷售額增1倍。開市報7.18元，升1.13%。
中旅（0308）發盈警，料去年見紅虧損逾3.5億。開市報1.19元，跌0.83%。
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