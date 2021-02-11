4.89億加元，較2019年第四季下跌7%。核心盈利55億加元，按年減少5億加元，第四季為15億加元，與去年同期相若。派息0.28加元。

季內「壽險資本充裕測試」(LICAT)比率錄得149%。2020年的年度化保費等值銷售額56億加元，較2019年下跌8%；2020年第四季的年度化保費等值銷售額14億加元，較2019年第四季下跌5%。

環球財富與資產管理業務錄得89億加元的淨流入，而2019年則錄得9億加元的淨流出；2020 年第四季的環球財富與資產管理業務錄得28億加元的淨流入，而2019年第四季則錄得49億加元的淨流入。

截至2020年12月31日，稅前年度一般開支累計減少10億加元，較原訂進度提前兩年實現中期目標。

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