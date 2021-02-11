港股ADR跌140點 港股半日市 內地假期 南北水齊停
文章日期：2021年2月11日 08:42
美股個別發展，港股ADR跌140點或0.47%，報29897點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.42%，折合報757.79元；阿里巴巴（9988）跌0.95%，折合報259.5元；小米（1810）跌0.87%，折合報27.21元；美團（3690）跌0.48%，折合報428.32元；匯控（0005）升0.23%，折合報42.7元；建行（0939）跌0.76%，折合報6.09元。
道期跌0.04%，標期跌0.07%，納期跌0.07%。日股韓股休市，澳股現跌0.05%。
內地農曆新年假期，滬深港通雙向流通均暫停。
港股半日市，農曆新年前夕下午休市。
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