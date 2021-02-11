美股創新高後回 僅道指升61點 市場仍憂未來通脹情況
文章日期：2021年2月11日 08:15
美國1月通脹數字雖然仍保持低迷，核心通脹連續第二個月按月持平，美國10年期債息回落至1.15%以下，但投資者對未來數月通脹上升的憂慮未減，美股三大指數全創新高後，收市表現各異，僅道指能向上兼同時創收市價計新高，標指兩連跌，納指終止4連升。
其他消息方面，彭博報道，美國總統拜登與習近平最早將於美國時間周三晚通話。白宮稱TikTok交易仍在審查中，相關決定無時間表。彭博引述消息指，馬雲近期在海南打高爾夫，阿里巴巴（9988）ADR微升0.46%。
道指高開52點，低位曾跌154點，高位曾升135點，高見31511.44點，創上市新高；標指曾高見3931.5點，創上市新高，收市向下，連跌2日累計跌5.71點；納指高見14109.117點，創上市新高。
道瓊斯工業平均指數收漲61點，升幅0.2%，報31437點。標普500指數收跌1點，跌幅0.04%，報3909點。納斯達克綜合指數收跌35點，或0.26%，報13972點。
高盛升1.27%，報304.28美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻25點，而波音跌1.49%，報211.92元，拖低道指21點。
道瓊斯工業平均指數收漲61點，升幅0.2%，報31437點。標普500指數收跌1點，跌幅0.04%，報3909點。納斯達克綜合指數收跌35點，或0.26%，報13972點。
科技股方面，蘋果收市報135.39元，跌0.45%，谷歌母公司Alphabet收市報2086.48元，升0.53%，亞馬遜收市報3286.58元，跌0.55%，Facebook收市報271.87元，升0.89%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.24%，報409點。德國DAX指數收跌0.57%，報13932點；法國CAC 40指數跌0.37%，報5670點；英國富時100指數收跌0.12%，報6524點。