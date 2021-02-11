美國1月通脹數字雖然仍保持低迷，核心通脹連續第二個月按月持平，美國10年期債息回落至1.15%以下，但投資者對未來數月通脹上升的憂慮未減，美股三大指數全創新高後，收市表現各異，僅道指能向上兼同時創收市價計新高，標指兩連跌，納指終止4連升。