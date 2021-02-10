較早前有報道指，越秀服務擬在港上市集資3億美元。越秀地產指，廣州地鐵投融資（香港）於越秀服務的首次公開發售前，參與投資。越秀認為，分拆將會讓兩家公司有各自獨立平台，以進一步發展各自的業務及詳細區分不同的業務，專注各自市場獨有的商機；可釋放越秀地產的價值，及改善越秀服務的估值；另會提高越秀服務對客戶、供應商及業務夥伴心目中的印象及形象。越秀服務將因此取得獨立，為現有營運及未來擴充撥付資金。

越秀服務上載的上市申請初步文件顯示，截至2020年底止，在管面積為3260萬平方米、在管項目共215個，在管面積中有96.1%位於一線、新一線和二線城市。其參與管理的項目涵蓋住宅、寫字樓、購物商場、專業市場、地鐵站線及車輛段等不同項目。廣州地鐵投融資（香港）在2月8日，以3.33億元（人民幣、下同）參與投資越秀服務，認購越秀服務90359677股。公司在去年共斥資2.82億元，分別收購廣州地鐵環境工程及廣州地鐵物業管理67%間接股權，新增管理面積超500萬平方米。

截至2019年底止，越秀服務的盈利達9320.7萬元（人民幣、下同），按年增長96.97%，資產負債率則達0.9倍；截至2020年9月底止9個月，盈利則達1.27億元，按年增長1.27倍，資產負債率為0.8倍。上市後，融資所得會用於策略收購和投資提供資金、開發增值服務、信息技術系統和智能社區及營運資金。

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