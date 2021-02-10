越秀地產申請分拆越秀服務上市
文章日期：2021年2月10日 22:52
越秀地產（0123）公布，今日已就分拆從事非商業物業管理及增值服務，以及商業物業管理及運營服務的越秀服務股份，到聯交所主板上市及買賣方面，向聯交所遞交上市申請表格（A1表格）。該集團指，待上市完成後，越秀服務將仍然為其附屬公司，現時越秀地產在越秀服務間接持有91.85%權益。
較早前有報道指，越秀服務擬在港上市集資3億美元。越秀地產指，廣州地鐵投融資（香港）於越秀服務的首次公開發售前，參與投資。越秀認為，分拆將會讓兩家公司有各自獨立平台，以進一步發展各自的業務及詳細區分不同的業務，專注各自市場獨有的商機；可釋放越秀地產的價值，及改善越秀服務的估值；另會提高越秀服務對客戶、供應商及業務夥伴心目中的印象及形象。越秀服務將因此取得獨立，為現有營運及未來擴充撥付資金。
越秀服務上載的上市申請初步文件顯示，截至2020年底止，在管面積為3260萬平方米、在管項目共215個，在管面積中有96.1%位於一線、新一線和二線城市。其參與管理的項目涵蓋住宅、寫字樓、購物商場、專業市場、地鐵站線及車輛段等不同項目。廣州地鐵投融資（香港）在2月8日，以3.33億元（人民幣、下同）參與投資越秀服務，認購越秀服務90359677股。公司在去年共斥資2.82億元，分別收購廣州地鐵環境工程及廣州地鐵物業管理67%間接股權，新增管理面積超500萬平方米。
截至2019年底止，越秀服務的盈利達9320.7萬元（人民幣、下同），按年增長96.97%，資產負債率則達0.9倍；截至2020年9月底止9個月，盈利則達1.27億元，按年增長1.27倍，資產負債率為0.8倍。上市後，融資所得會用於策略收購和投資提供資金、開發增值服務、信息技術系統和智能社區及營運資金。
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