彭博：馬雲最近數周現身三亞高爾夫球場
文章日期：2021年2月10日 21:26
據彭博報道，有知情人士透露，螞蟻集團及阿里巴巴（9988）創辦人馬雲最近數周在紅峽谷三亞高爾夫球會練習高爾夫球，球會位於中國海南島最南邊，有著廣闊草地、風光秀麗。
報道指出，今次是1月20日馬雲與一群鄉村教師直播視頻會議以來的新消息，有助淡化市場對馬雲或被拘留的猜測，但隨著監管機構整頓其不斷擴張的商業版圖，市場正猜測馬雲在共產黨的位置。
另外，阿里巴巴最早的投資者之一、軟銀（Softbank）創辦人孫正義周一發布軟銀季度財報時表示，一直與馬雲保持聯繫，雖然沒有提及馬雲去向，但表示他喜歡繪畫，聊天時一直在分享他的作品。
螞蟻集團、阿里巴巴和紅峽谷三亞哥爾夫球會代表均不予置評。
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