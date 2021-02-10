報道指出，今次是1月20日馬雲與一群鄉村教師直播視頻會議以來的新消息，有助淡化市場對馬雲或被拘留的猜測，但隨著監管機構整頓其不斷擴張的商業版圖，市場正猜測馬雲在共產黨的位置。

另外，阿里巴巴最早的投資者之一、軟銀（Softbank）創辦人孫正義周一發布軟銀季度財報時表示，一直與馬雲保持聯繫，雖然沒有提及馬雲去向，但表示他喜歡繪畫，聊天時一直在分享他的作品。

螞蟻集團、阿里巴巴和紅峽谷三亞哥爾夫球會代表均不予置評。

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