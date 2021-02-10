TikTok出售美國業務的計劃據報已被擱置
文章日期：2021年2月10日 21:09
美國前總統特朗普卸任後，多項在任時的措施均逐漸擱置。據外電報道，TikTok把美國業務出售給甲骨文（ORCL）和沃爾瑪（WMT）的計畫已被無限期擱置。
道瓊報道，TikTok母企字節跳動的高管與美國國家安全官員繼續磋商，但重點是數據安全以及如何防止中國政府獲得TikTok收集的美國用戶信息。
報道引述美國國家安全委員會發言人Emily Horne稱，拜登政府還在研究如何應對中國科技公司收集數據帶來的潛在安全風險，因此預計不會馬上有解決TikTok問題的決定。
道瓊引述一位未具名人士稱，美國外國投資委員會和TikTok繼續討論了如何解決該問題，可能的解決方案包括由受信任的第三方管理TikTok數據，這樣就不需要完全出售相關業務。
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