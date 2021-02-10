短片長大約5分鐘，開場為《香港經濟日報》前副社長石鏡泉、香港股票分析師協會副主席郭思治、訊匯證券行政總裁沈振盈，同輝立證券董事黃瑋傑四個人坐埋一齊，不過四人仲未介紹自己，就即刻「去片」。

畫面一轉，出現兩名騙徒，推介一隻爆升股「昆水國際（7788）」，兩人成功呃到唔少散戶，其中一人又話開咗200個人頭戶口，掃晒街貨，準備好炒爆呢隻股份。

畫面再轉，兩名證監會職員，一本正經咁分析呢隻細價股可能涉及「唱高散貨」。分析完畢，兩名職員同兩名商業罪案調查科警員，就料事如神咁，即刻搵到騙徒所在嘅會議室，四個人表情大義凜然，仲要有慢鏡頭、警匪片配樂，表現相當英勇。

條片睇完，返嚟四位大師度，每個人都有幾句台詞。石鏡泉就話，唔好輕信網路世界中嘅投資專家。最後，郭思治講笑話咁話會畀一組「冧巴」，即係18222（警方防騙熱線）。

證監會早前高調表示，會加強投資者教育。不過首度出片，社交媒體上網民反應就認真麻麻。有用戶評論，「炒左個PR啦」、「好肉酸」。有用戶就貼出新聞，話沈振盈管理嘅訊匯證券2019年因監控缺失，遭到證監會譴責同罰款，唔明點解證監搵佢拍片。亦有不少網民引用石鏡泉名言，話要「藤條炆豬肉」。

雖然條片質素好有爭議，不過，最奇怪恐怕都係證監會呢句「石鏡泉、郭思治、沈振盈和黃瑋傑四位投資大師聚首一堂，他們即將分享的貼士，大家可以all-in盡信」。

話說證監會作為中立嘅監管機構，將上述4位鑑定為「投資大師」，如果日後有股民跟住佢哋嘅貼士炒股而不幸輸錢，怕唔怕股民重演多年前，到證監會辦公室樓下叫「回水」嘅場面呢？

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