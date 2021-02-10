中國財政部約談德勤：零容忍違規行為
文章日期：2021年2月10日 19:41
國家財政部今日於網站公布，高度重視德勤華永會計師事務所員工舉報問題，已第一時間約談德勤華永的主要負責人，了解相關情況，並要求進行認真自查。
財政部指，將與相關監管部門加強配合，就舉報事項進行嚴格核查，對經核實存在違法違規行為的，堅持零容忍，嚴肅處理。同時深入持續展開審計質量提升專項工作，今年將對註冊會計師行業突出問題進行集中整治，從嚴執法及監管，提高會計師行業執業質素，維護投資者和社會公眾利益。
中國註冊會計師協會亦就德勤華永事件發聲明，表示已約談對方，將配合有關監管部門做好調查工作，從嚴加強行業自律監管，主動排查風險，對違反執業准則規則和職業道德規範的會計師事務所和註冊會計師「零容忍」，依規懲戒，維護金融市場健康穩定發展。
《財經專欄》收費內容 免費試閲
【機會難逢】每日免費盡覧《明報》報章專欄作家精闢分析 — 政治局勢、投資理財、社會時事，詳盡資訊盡在《明報電子報》。
立即登記：https://link.mingpao.com/67055.htm
截止登記日期為2月17日；免費試閲期至3月15日
其他報道
嗶哩嗶哩：樂於接納廣大用戶批評 即日起開展網絡環境專項整治行動