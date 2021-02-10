財政部指，將與相關監管部門加強配合，就舉報事項進行嚴格核查，對經核實存在違法違規行為的，堅持零容忍，嚴肅處理。同時深入持續展開審計質量提升專項工作，今年將對註冊會計師行業突出問題進行集中整治，從嚴執法及監管，提高會計師行業執業質素，維護投資者和社會公眾利益。

中國註冊會計師協會亦就德勤華永事件發聲明，表示已約談對方，將配合有關監管部門做好調查工作，從嚴加強行業自律監管，主動排查風險，對違反執業准則規則和職業道德規範的會計師事務所和註冊會計師「零容忍」，依規懲戒，維護金融市場健康穩定發展。

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