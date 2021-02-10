電影＜沽注一擲＞中有一幕筆者最為深刻，不諳英語的中國數學比賽冠軍被德銀經紀 Ryan Gosling帶去見客，sell信貸違約掉期產品，做的就只要坐著不發一言，”Look at him, that's my quant”，這種華爾街甚至美國大學界的stereotypes角色，在GameStop電影（if any）理應得到延續並有更大發揮，金融路人甲變主角。事關GameStop最大空頭基金Melvin Capital的最高話事人，同時因為是Robinhood最大金主而叫停所有買單的趙鵬，便是出身計量研究員（Quantitative Researcher）。而另一大配角肯定是馬斯克，好似要向曾經「空過」他的淡友宣戰，申報買入15億美元的比特幣，用現在流行的用語，便是要反制曾經以世紀泡沫來妖魔化、甚至借貨沽空做Tesla及bitcoin世界的投資者。

美股新高，愈來愈多人在網上貼真倉，又或大包圍介紹新上市公司後只講升的當作有推介過，確實也是造就了「走資」的抉擇。今年由於疫情關係，沒有了春運這個人類史上最大型的遷徙，但在香港無論股樓都可能面對近年最大一次資產換手，究竟要清什麼、清幾多。港股抽升做成變量財富效應，叫人仍可能要糾纏港股港樓。與此同時，英國加拿大先後協助香港人移居安排，不少人主觀願望可以一家大小過年後出發，不求大富大貴，只望入籍commonwealth - 當然literally是共富，實際上當然是解作流氓醫生行醫的英聯邦，再退一萬步說，可說是法治可以有效行使的地方，即是你聽李澤鉅講投資公用事業ROI保證有低雙位數的地方，而不是開口埋口所謂行之有效。

講開睇淡，金管局總裁余偉文此刻充當大好友，又「擺事實」在匯思行文試圖用數字破解迷思，相信是見到近日有關港資撤走、基金離港的報道。他在去年6月初已指要以事實為本看金融穩定，這點本欄沒反對。不過新聞頭條就是具真實但又有放大的效果。香港國際金融中心 - 金融中心是國際級的，而不是香港地的，余總當然有最新最齊的數據支持，對外振振有詞，但對內聽起來卻帶點detached。

筆者向來反對圍爐，但得知不少人都開始討論「香港圈」的概念，反正二等公民在彼邦做什麼都港式，他們的生態圈變成真正的港漂圈，留圈得留人。近日又與財經媒體中環人及無國界斜杆精英討論，前者認為加拿大之後公布的更多細節，其門檻高低將取決於英國BNO的事態發展及美國拜登的對華政策鬆緊；後者卻指加拿大若從搶奪人才的角度出發，則無論如何都要在首批工作簽證申請數人頭後，盡快公布其他的救生艇計劃。結論是在此之前，如果情況還許可，當然是賺多個錢也。

新股旺場，亦已成為被濫用證明香港仍是can do的卡片。快手可以講是成功填平了抖音與螞蟻之間遺留在資本市場的IPO缺口，如今在新股市場眾志成城「補裂口」之後，亦為今後新經濟概念股的走向定調，科技「低金融、高普惠」已經成為主流！好像美團最主力是惠民，特別是在疫情下可謂企業盈利社會責任（當然速遞員過勞另計）雙修，也是滿足基本日常食色要求多於街頭巷尾錢搵錢搵錢，但再怎麼說都好，也可以隨時藉反平台、反壟斷來控制企業、壓倒市場。監管自然是不容挑戰，也順勢在數字人民幣前，將線上金融資金池列入「受限區域」，嚴防因此構成內在系統性風險，自亂陣腳，再壞國家爭取虛擬資產話語權的大事。

快手避過了金融創新，選擇上市編號1024是2的10次方，換手率也是會幾何級上升，但這類的直播app面對的監管雖然相對或會輕手些，但也可以是無限大，只要意識形態監管風向一轉，顛覆社會價值觀可以更罪大惡極，例如直播主帶動的被認定是不良風氣，就像by invite開戶的Clubhouse，雖然定位有如潮人小眾炒名牌自家波鞋式，但變相成為有兩岸三地會員討論新疆台港等敏感政治議題，當權者一聲令下，打壓肅清整改兼而有之，絕對有被查封之虞。

莫說邏輯規矩，只講道德倫理 ，兩地貫穿，在欠缺完整科學數據下，為做政治show而強行封區鎖街，為限而限，脫離疫情及公共衛生知識，是單向式的社會內耗，圍封了制度公義，同一時間卻不知放生了幾多商務豁免來港。最後，讚下跨境理財通的鋪排尚算專業，至少諒解備忘錄是中英文對照 ，但「各方可根據需要對諒解備忘錄進行適當的修改或補充」，到底又會有多少人諒解？金融或許仍可跟香港的國際水平那一套，因為仍當機構投資者做stakeholder，用expat接任港交所行政總裁，但香港人便沒那麼好彩，要自己先行一步了。

久利生