百利好証券策略師岑智勇：

中國新年，祝各位明報讀者牛年如意，股場得意！

理文造紙（2314）的主要業務為從事生產及貿易原紙、木漿及衛生紙產品。

據《上海證券報》報道，國內各大紙企近期再次密集調價。太陽、晨鳴、華泰等龍頭紙企早前連續發出漲價函，對自家文化紙每噸提價人民幣200元，新價格執行週期定於2020年12月1日，漲價理由主要因市場運營成本上升。據悉，目前紙廠庫存較低，訂單需排產2至3天，業內均看好紙價接下來的走勢，表示在2021年三季度前業內新增產能無法就位，依然呈現供應較緊張的狀況，紙價大概率會維持上漲之勢。集團有望在紙張漲價中受惠。人民幣兌美元升至6.52水平，是兩年半高位，外債高的紙業股受惠，理文無論負債比率、市盈率及息率均比較吸引，可視為中長線股份，目標價為10元。

周大福（1929）以「周大福」品牌從事設計、製作及銷售珠寶及鐘表產品業務。

隨著疫情放緩，加上金價偏好，料集團業績可望改善，給予周大福目標價13元。大行摩根大通發表報告，指入境旅遊將在今年第1季保持停滯狀態，大流行仍將是懸在恢復路上。但是該行認為，如果疫苗推廣按計劃進行，並且新病例順利受控，或放寬香港與內地之間的旅行限制，該行重申，周大福是本港零售首選。

該行認為，市場仍然低估周大福的盈利能力。該行對周大福的正面看法，基於其強勁的中國業務擴張以及對港澳市場逐步見底的預期。該行強調，周大福在內地的特許經營合作夥伴不斷增加，應有助於其吸引低線消費城市，以及數字化營銷方法增強已成功推動周大福產品組合的升級和年輕一代市場的滲透。