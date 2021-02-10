伍燕儀表示，去年香港業務表現堅韌，去年整體核心收入好過預定計劃，貸款和存款按年上升2%和14%。資本市場業務收入按年上升5%。零售業務新客戶按年上升12%，資金淨流入上升44%，財富管理收入上升9%。該行信用卡開戶增加19%，部份是由與香港電視（1137）聯名信用卡良好反應所帶動，佔去年新開信用卡逾三分之一。

展望今年，伍燕儀表示仍然存在明顯的挑戰。該行剛整合成立財富管理業務，成立Citi Global Wealth財富管理平台，亞洲市場是該行財富管理的重要策略。該行今年將着重提升市佔率和客戶在該行的支出佔比，以及數碼化、大灣區、ESG（環境、社會和管治 ）、One Citi業務和監管科技策略。

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