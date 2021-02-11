牛年利市股｜龐寶林：海豐國際受惠RCEP 華潤萬象增長有保證
文章日期：2021年2月12日 10:30
牛年伊始，萬象更新。《明報》投資理財版邀請投資專家為讀者撰文，推介牛年利市股。
東驥基金管理董事總經理龐寶林：
2020年11月15日，東盟10國加上中國、日本、韓國、澳洲和新西蘭共15國簽署《區域全面經濟伙伴協定》（RCEP）。稍後待各國於國會通過後，協定將會是有史以來最大的自由貿易協定，涵蓋全球三分之一的人口，預計到了2030年，GDP更將佔全球一半。受恵RCEP的股票中，其中一隻是物流股海豐國際（1308），將受惠於十五國的貿易。
另外也推薦華潤萬象生活（1209），在內地品牌形象非常高端，不少第三方物業亦要找他們管理，又有大母企內房華潤置地（1109）做後盾，增長有保證，不斷提供物業管理面積，未來二年起碼增長兩倍，加上因為商場、辦公大樓及住宅均是高端，盈利及利潤率會更高，短期受惠入港股通，故現價推薦，有調整便買，可以中長線持有。在此恭祝各位明報讀者，牛年身體壯健如牛，百毒不侵，牛年投資穩打穩扎，所以大家賺得更多，最緊要幸福幸運，開心投資。
東驥投資組合及基金持有海豐國際，華潤萬象生活，本人亦持有華潤萬象生活。