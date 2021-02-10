她續稱，因應內地疫情穩定及已接開接種疫苗工作，並爭取較多旅客來澳，料訪澳旅客會逐漸提升至單日3萬人次，全年則希望有600萬至1000萬人次。另在疫期期間，澳門旅遊局副局長許耀明指，去年共有6間新發牌酒店場所，到去年底全澳的酒店場所共132間。

許耀明更稱，旅遊局與內地電商平台合作，向旅客推出優惠吸引來澳消費，其中與騰訊（0700）合作共派發137萬張消費券，核銷逾10萬張酒店券，涉及價值1360萬元人民幣，帶動消費達3.15億元人民幣。今年則會安排大賽車博物館在第一季局部試運。

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