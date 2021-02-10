近期新股市場火爆，過去兩個月內已經頻破認購紀錄。諾輝健康打入多項認購紀錄三甲，超購倍數位居第二，僅次於毛記葵涌（1716）。不計未能上市的螞蟻科技（6688），認購人數同樣排名第三，僅次於快手、醫渡科技（2158）。凍資額排名第二，則次於快手。

諾輝健康主研癌症篩查，旗下有兩款直腸癌篩查產品，分別為「常衛清」、「噗噗管」。其中，「常衛清」為公司核心產品，為內地首個且唯一獲藥監局批准的分子癌症篩查測試，主要面向結直腸癌高危人群，於內地約有1.2億人。

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