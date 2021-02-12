牛年利市股｜郭思治：阿里巴巴追落後 中移動可分注吸
文章日期：2021年2月12日 09:00
牛年伊始，萬象更新。《明報》投資理財版邀請投資專家為讀者撰文，推介牛年利市股。
香港股票分析師協會副主席郭思治：
新的一年，先祝各位牛年心想事成，股運亨通，身體健康。
自踏進2021年後，大市升勢不但持續，而且恒指更於1月25日高見30191點。惟此潮中期升浪是由騰訊（0700）、美團（3690）、港交所（0388）等上升所帶動，反之，大部分主要恒指成分股仍在較低處拉鋸，論表現確實遠遠落後於大市。故踏進牛年，筆者認為落後恒指成分股該有機會稍做好，至少具炒落後概念。
阿里巴巴（9988）一直落後於大市，由於螞蟻集團延期上市，加上內地推出的平台反壟斷法，對一眾新經濟股而言，當造成沉重打擊，而阿里巴巴股價亦自309元左近急挫至207元附近水平。由於利淡消息已被消化，故阿里巴巴股價亦自207元反彈至約270元。但相對騰訊、京東（9618）及美團而言，明顯有落後感。近日市傳螞蟻集團與中國監管機構就重組計劃已達成協議，即螞蟻集團將有機會重啟IPO。雖至執筆時事件仍未明朗，但卻為市場帶來一定憧憬。建議順勢吸納，一旦升越270元，目標上望290元及前高位309元，技術止蝕可設於245元。
中移動（0941）自39元開始之反彈，暫時受制於51.5元，目前正處急速反彈後之消化及整固中。從基本面看，中移動每年之現金流均相當穩定，約為1150億元人民幣。由於業務穩定，而且不受經濟周期盛衰所影響，故每年派息均相當穩定，以現價計息率近7厘，而市盈率則為8倍。論估值實不算高，確具備中線吸納之條件，不妨分注吸納，一旦升越51.50元，目標上望56元至57元，技術止蝕可設於42元。值得一提的是，美資基金可能於39元已沽清手上存貨。即是說，只要北水稍作較積極之部署，中移動股價該可見較明確突破。