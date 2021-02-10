李嘉誠基金會慈山寺供花為港人祈福 願港人具般若之慧 明心見性
文章日期：2021年2月10日 16:28
新春將至，以往不少市民都會於節日期間到各大寺廟祈福。李嘉誠基金會於官方Facebook專頁表示，長和系資深顧問李嘉誠知道香港人在疫情期間「想花」，故半年前在慈山寺開展栽植桃花之計劃，借供花為廣大香港人祈福，寄望新一年港人具般若之慧，明心見性，福慧同修。
由李嘉誠基金會斥資興建的大埔慈山寺將於農曆初七(2月18日)重開，公眾可於網上預約參學。由年三十(2月11日)至初四(2月15日) ，市民於慈山寺網站進行線上祈願，寺方會把大眾之福願，在初五之線上法會禮供觀音聖像，正心善念迴向世界，吐故納新。
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