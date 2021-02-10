新春將至，以往不少市民都會於節日期間到各大寺廟祈福。李嘉誠基金會於官方Facebook專頁表示，長和系資深顧問李嘉誠知道香港人在疫情期間「想花」，故半年前在慈山寺開展栽植桃花之計劃，借供花為廣大香港人祈福，寄望新一年港人具般若之慧，明心見性，福慧同修。