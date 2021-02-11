恒指收市升562點或1.91%，報30038點，是1月25日後收市新高，大市連升4日，累計升925.22點，對上一次連升4日是1月19日。

今日大市成交金額1759億元，較上日增加17.37%；國指升207點或1.79%，報11810點。恒生科技指數收報10214點，升2.54%。南水北上合計淨流出17.8億元人民幣，終止連續8日流入。

藍籌44隻升，3隻下跌，5隻無升跌。美團（3690）創上市新高，見436.6元，收報430.4元，升5.23%，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻101點。而騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）亦分別貢獻89點及35點。

中海油（0883）跌1.01%，收報8.79元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。

多隻藍籌創新高，包括，騰訊創上市新高，見770元，收報761元，升2.77%；安踏（2020）創上市新高，見146.7元，收報146.5元，升2.23%。

多隻科指股創新高，除騰訊、美團外還包括，金蝶（0268）創上市新高，見37.5元，收報37.35元，升4.33%；閱文（0772）創52周高，見85元，收報85元，升10.17%；網易（9999）創上市新高，見207.4元，收報204.4元，升4.55%；微盟（2013）創上市新高，見27.55元，收報26.65元，升1.72%；心動公司（2400）創上市新高，見109.2元，收報108.8元，升7.83%。

而快將納入國指、科指的快手（1024）股價再創上市新高，高見398元，收報397元，升13.23%。

焦點股方面，嘉里物流（0636）公布，順豐175億元收購51.8%，135億向嘉里售倉庫，派特別息。嘉里物流創上市新高，見25.9元，收報24.75元，升5.54%。嘉里建設（0683）收報21.95元，升6.8%。

恒大汽車（0708）發布恒馳三款車型，股價創上市新高，見60.2元，收報58.7元，升19.07%。

MSCI公布季度檢討，MSCI中國指數納入14隻股份，港股包括微盟（2013）、農夫山泉（9633）、永升生活服務（1995）、九毛九（9922）、明源雲（0909）。

微盟升1.72%；農夫山泉收報61.55元，升0.98%；永升生活服務收報22.5元，跌1.96%；九毛九創上市新高，見34.6元，收報34元，升3.98%；明源雲收報53.55元，升5.83%。

協鑫新能源（0451）以每股0.455元配售20億股，作價較上日收市價0.53元折讓約14%，新股佔經擴大後股本的9.5%。收報0.485元，跌8.4%。

國泰（0293）第一期政府債息即拖數，涉款3億。國泰收報6.45元，跌1.38%；。

港交所（0388）委歐冠昇出任行政總裁，史美倫讚是「上佳人選」。港交所收報534元，升3.79%。

匯控（0005）本月23日審議是否派發股息。收報42.6元，升2.16%。

奧園健康（3662）發盈喜，料去年淨利潤升至少50%。收報5.09元，升3.46%。

華潤置地（1109）1月合同銷售額按年大增1.1倍。收報31.6元，升1.61%。

去年售230部口罩機，海納智能（1645）盈喜料綜合純利升60%。收報0.96元，升2.12%。

中國波頓（3318）股權高度集中。收報8.6元，跌6.9%。

破頂股表現

康希諾生物（6185）破頂後停牌，曾創上市新高，見412.8元，收報410元，升14.53%。

科技股破頂，包括，金山軟件（3888）創上市新高，見78.15元，收報78.1元，升5.33%；艾伯科技（2708）創上市新高，見5.84元，收報5.54元，升23.11%；浪潮國際（0596）創52周高，見5.15元，收報5.15元，升29.4%；高陽科技（0818）創52周高，見3.25元，收報3.13元，升36.09%；魯大師（3601）創52周高，見5.27元，收報5.06元，升31.43%；雲智匯科技（1037）創52周高，見1元，收報0.93元，跌3.13%。

醫療醫藥股股破頂，包括，美瑞健康國際（2327）創52周高，見0.73元，收報0.69元，升21.05%；復星醫藥（2196）創52周高，見43.25元，收報42.85元，升12.03%；醫思醫療（2138）創52周高，見6.5元，收報6.45元，升3.04%。

其他破頂股包括，希望教育（1765）創上市新高，見3.36元，收報3.3元，升1.23%；天立教育（1773）創上市新高，見10.38元，收報10.3元，升5.97%；紫金礦業（2899）創上市新高，見11.5元，收報11.48元，升7.09%；普拉達（1913）創52周高，見51.5元，收報50.55元，跌1.75%；中國智能交通（1900）創52周高，見0.28元，收報0.28元，升31.46%。

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