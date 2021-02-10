該報告指，主流企業財務部門認為將比特幣加入資產負債表，主要問題在於比特幣的波動性。

公司資金的投資組合通常包含銀行存款、貨幣市場基金和短期債券，這意味着年化波動率或一年中的波動幅度徘徊約1%。報告指，若在組合配置中加入1%的比特幣，將導致整體投資組合波動大幅增加，並指由於比特幣80%的年化波動率，加入比特幣的投資組合其波動率將上升至8%。

特斯拉周一披露向比特幣投資15億美元，並打算開始接受該加密貨幣作為付款方式。消息宣布後，比特幣衝向紀錄高位，周二時一度站上4.8萬美元。

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