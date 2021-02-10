立法會保險界議員陳健波旗下立橋人壽保險宣布，將為20萬名香港市民免費提供「新冠肺炎病毒疫苗接種保障」，受保障市民若在政府醫院或政府認可的私家醫院和診所接種新冠肺炎病毒疫苗後14日內，因接種疫苗後直接引起嚴重副作用而不幸導致身故，立橋人壽將會提供30萬元的身故恩恤金。