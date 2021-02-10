陳健波旗下立橋人壽推疫苗接種保障 接種後身故可獲30萬恩恤金
文章日期：2021年2月10日 15:18
立法會保險界議員陳健波旗下立橋人壽保險宣布，將為20萬名香港市民免費提供「新冠肺炎病毒疫苗接種保障」，受保障市民若在政府醫院或政府認可的私家醫院和診所接種新冠肺炎病毒疫苗後14日內，因接種疫苗後直接引起嚴重副作用而不幸導致身故，立橋人壽將會提供30萬元的身故恩恤金。
陳健波表示，新冠肺炎病毒疫苗為對抗疫情帶來希望，然而亦有市民擔心接種疫苗的潛在風險及副作用。為鼓勵市民接種疫苗並提供切保障，立橋人壽今天為20萬名香港市民送上免費「新冠肺炎疫苗接種保障」。
立橋指，該保障計劃不設年齡限制，由現在起至今年6月底，於立橋人壽的網站成功登記的首20萬名香港市民，即可獲得相關保障。合資格申請人登記後會收到短訊或電郵，確認登記成功及生效日期，保障期由成功登記日起至今年6月30日。
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