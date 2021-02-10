多間本地傳媒引述消息指，包括晚市堂食、美容業及戲院有望重開，但安裝及使用「安心出行」應用程式是重開的必要條件之一。

《星島日報》亦引述消息指，政府考慮從2月18日開始讓一些生意重新開門，報道沒有詳細說明還有哪些生意將重開。如果迪士尼樂園和海洋公園定期對員工進行病毒檢查，則將被允許重新開放。

《南華早報》引述政府消息指， 香港政府將會在周三公布假期後現有社交疏離措施將會調整。

收租股方面，太古（0019）現報49.3元，升1.96%；鷹君（0041）創52周高，見25.7元，現報24.35元，升2.74%；希慎（0014）現報28.55元，升0.35%；太古地產（1972）現報22.3元，升0.9%；九龍倉置業（1997）現報43.6元，升1.16%。

本地地產股方面，新世界發展（0017）現報35.5元，升1.43%；新鴻基地產（0016）現報106.7元，升0.85%；長實集團（1113）現報39元，升0.65%；恒地（0012）現報30.9元，升0.49%；信和置業（0083）創52周高，見11.32元，現報11.32元，升2.54%。

餐飲股方面，叙福樓（1978）現報0.445元，升3.49%；稻香（0573）現報0.82元，升2.5%；太興（6811）現報1.73元，升6.79%。

房託股方面，領展（0823）現報66.6元，跌0.15%；冠君（2778）現報4.35元，跌0.23%。

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