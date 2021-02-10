根據通告，是次交易須經嘉里物流約19%獨立股東同意才可進行，王衞直言交易需要股東配合，目前仍有變數，希望小股東不要因不對稱或錯誤資訊而判斷錯誤招至損失。

以是次交易收購價每股18.8元計，雖較停牌前23.45元有折讓，惟但同時嘉里物流將出售倉庫所得派發每股7.28元特別股息，合計獨立股東可獲每股26.08元，較停牌前有11%溢價。順豐首席戰略官陳飛表示，對收購有信心，因為總作價較過去嘉里物流的股價均有溢價，料股東會配合。

交易仍須先經多方監管部門同意，並進行約6個月的全球路演，料年底可完成。嘉里物流將維持上市地位及沿用嘉里品牌，屆時，順豐的中港澳以外國際業務將透過嘉里品牌發展，不過中港澳地區就可能會有業務重疊。王衛指，雖然市場有重疊，惟國內和國際市場很大，單計國內物流市場已經有14萬億元規模，而2間公司只有100億元規模，要發展市場「加人都嚟唔切，點會裁員」。

嘉里物流主席郭孔華則形容，與王衛的合作為「一拍即合」，今年為公司成立40周年，有需要提升國際競爭力，因此促成合作。

至於順豐旗下順豐房託今日申請香港上市，陳飛指現時國際物流公司走輕資產為主，因此將重資產分拆套現。

記者：陳子凌

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