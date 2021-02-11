恒指半日升512點 未能企穩30000關 多隻科指股創新高
文章日期：2021年2月10日 12:27
大市續缺北水，但在內地公布通縮數據後，恒指曾升穿30000點關。恒指今早高開320點後最多曾升570點，高見30047.12點，是1月25日30191.16點後最高。科技股支撐大市，多隻藍籌創新高。
恒指半日升512點或1.74%，報29988點，成交金額988億元；國指升204點或1.76%，報11807點。恒生科技指數收報10206點，升2.45%。
藍籌40隻升，5隻下跌，7隻無升跌。美團（3690）創上市新高，見436.6元，收報431.8元，升5.57%，是升幅最大的藍籌。
騰訊（0700）創上市新高，見770元，收報765.5元，升3.38%，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻109點。今年首批進口網絡遊戲版號批出，騰訊（0700）英雄聯盟手游上榜。
碧桂園（2007）跌0.85%，收報9.29元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。
多隻藍籌創新高，除上述騰訊、美團外，還包括安踏（2020）創上市新高，見146元，收報145.4元，升1.47%。
恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報84.3元，升9.27%；跌幅最大的是丘鈦科技（1478）收報16.8元，跌2.21%。
多隻科指股創新高，除騰訊、美團外還包括，金蝶（0268）創上市新高，見37.5元，收報37.2元，升3.91%；網易（9999）創上市新高，見207.4元，收報205元，升4.86%；微盟（2013）創上市新高，見27.55元，收報26.6元，升1.53%；心動公司（2400）創上市新高，見109.2元，收報106.9元，升5.95%。
而快將納入國指、科指的快手（1024）股價再創上市新高，曾高見391元，半日報380元，升8.3%。
焦點股方面，嘉里物流（0636）公布，順豐175億元收購51.8%，135億向嘉里售倉庫，派特別息。嘉里物流創上市新高，見25.9元，收報25.55元，升8.96%。嘉里建設（0683）亦升9%，報22.4元。
恒大汽車（0708）發布恒馳三款車型，恒大汽車創上市新高，見60.2元，收報59元，升19.68%。
MSCI公布季度檢討，MSCI中國指數納入14隻股份，港股包括微盟（2013）、農夫山泉（9633）、永升生活服務（1995）、九毛九（9922）、明源雲（0909）。
微盟升1.53%；農夫山泉收報62.3元，升2.21%；永升生活服務收報22.45元，跌2.18%；九毛九（9922）創上市新高，見34.6元，收報34.35元，升5.05%；明源雲收報54.05元，升6.82%。
協鑫新能源（0451）以每股0.455元配售20億股，。作價較上日收市價0.53元折讓約14%，新股佔經擴大後股本的9.5%。收報0.49元，跌7.5%。
國泰（0293）第一期政府債息即拖數，涉款3億。國泰收報6.52元，跌0.31%。
港交所（0388）委歐冠昇出任行政總裁，史美倫讚是「上佳人選」。港交所收報530元，升3.01%。
匯控（0005）本月23日審議是否派發股息。收報42.45元，升1.8%。
奧園健康（3662）發盈喜，料去年淨利潤升至少50%。收報5.14元，升4.47%。
華潤置地（1109）1月合同銷售額按年大增1.1倍。收報31.35元，升0.8%。
去年售230部口罩機，海納智能（1645）盈喜料綜合純利升60%。收報元0.91元，跌3.19%。
中國波頓（3318）股權高度集中。收報8.58元，跌7.1%。
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