【有片：選股王】SaaS概念股持續向好 醫渡可留意
文章日期：2021年2月10日 12:23
恒指升512點，收報29988點，成交金額988億元。港股假期前繼續發力向上，恒指重回30000點大關，科技股強勢，快手（1024）再升8.4%，ATMJ升幅介乎2%至5%。內銀股有追捧，四大行升約2%，匯控（0005）亦升2%；資源股破位後仍有買盤跟進，紫金（2899）、五礦（1208）升5%。細價新能源股有炒作，卡姆丹克（0712）、彩虹新能源（0438）分別升8%及5%。
商務部推出優化汽車限購政策，鼓勵新能源汽車消費，加上1月份汽車銷售理想，長汽（2333）、吉利（0175）升1%至2%。走勢上，長汽初步升破下降通道，吉利也於29元水平找到初步支持，比亞迪（1211）則於高位橫行整固，走勢回穩，開始是趁低收集的對象。
SaaS概念股持續向好，再加上醫療雲概念獨突，半新股醫渡（2158）可留意。從基本因素來看，醫渡是醫療訊息化市場的龍頭，市佔率達到5%。該市場仍處於起步階段，未來多年會維持超高速增長，年複合增長率可達到40%，這還是行業水平，龍頭估計有望更高。同時市場仍然分散，優質企業可望搶佔更大市場份額。集團上市初期升幅驚人，但之後股價反覆偏弱，最低跌至45元附近才回升，之後走出了小雙底，阻力位於59.3元。若能突破，應有力挑戰高位69.8元。
張兆聰