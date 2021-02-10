順豐房託投資組合初步包括3個位於香港、佛山及蕪湖的物流物業（包含配備有自動分揀及供應鏈支持設施的分撥中心），截至去年9月底可出租總面積約30.8萬平方米。

當中，香港物業為青衣一個15層高的坡道式現代物流地產項目，可出租面積約16萬平方米；蕪湖豐泰產業園預期可出租面積6.27萬平方米；預期於今年竣工的佛山桂城豐泰產業園，可出租面積近8.5萬平方米。

截至去年9月底，順豐房託收益約2.05億元，按年升2.7%，溢利大跌99.8%至32.1萬元，主要是受投資物業公允值下跌及融成本急升影響。

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