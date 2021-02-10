順豐房託擬上半年上市 集資23億元 或成首隻物流為主的房託
文章日期：2021年2月10日 11:47
剛剛宣布入主嘉里物流（0636）的順豐控股，早前上截在港上市初步招股文件，而外電亦引述消息指，順豐房託計劃今年上半年在港上市，集資約3億美元(約23.3億港元)，星展為獨家上市代理人。將成為首個以物流為主的房地產投資信託基金。房託管理人計劃於截至今年底止年度，分派可供分派收入的100%。
順豐房託投資組合初步包括3個位於香港、佛山及蕪湖的物流物業（包含配備有自動分揀及供應鏈支持設施的分撥中心），截至去年9月底可出租總面積約30.8萬平方米。
當中，香港物業為青衣一個15層高的坡道式現代物流地產項目，可出租面積約16萬平方米；蕪湖豐泰產業園預期可出租面積6.27萬平方米；預期於今年竣工的佛山桂城豐泰產業園，可出租面積近8.5萬平方米。
截至去年9月底，順豐房託收益約2.05億元，按年升2.7%，溢利大跌99.8%至32.1萬元，主要是受投資物業公允值下跌及融成本急升影響。
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