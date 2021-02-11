港元現報7.7524元貶值6點子，曾貶值最多7點子，報7.7525元，亦曾升值最多2點子，報7.7516元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升6.73點子至0.11054%；1星期HIBOR升2.88點子至0.12964%；2星期HIBOR升0.05點子至0.11946%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌0點子至0.23536%；6個月期HIBOR跌0.14點子至0.4675%；12個月期HIBOR無升跌0點子至0.62071%。

美元指數現報90.409貶值0.03點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報0.1205%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0277%，終止連續1日收窄，利差是2021年2月03日後最高，當日差距為0.0428%

對上一次終止連續1日收窄，是2021年2月08日，當日利差報0.0266%。

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