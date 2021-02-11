港股曾重上30000點 科網股做好 快手再破頂
文章日期：2021年2月10日 10:52
港股今早表現強勁，一度重上30000點水平，現報29903點，升427點或1.5%，成交額暫錄得715億元。科網股做好，當中快手（1024）再破頂，高見391元，最多升11.52%，現報379.6元，升8.27%，成交額暫錄得48.89億元。
騰訊（0700）升2.84%，報761.5元；網易（9999）更升5.06%，報205.4元；閱文（0772）升6.61%，報82.25元；心動（2400）升5.06%，報106元；京東（9618）升4.25%，報382.6元；金蝶國際（0268）升4.33%，報37.35元；明源雲（0909）升4.05%，報52.65元；金山軟件（3888）升3.84%，報77元；美團（3690）升3.28%，報422.4元；阿里巴巴（9988）升2.27%，報261.2元；小米（1810）升1.28%，報27.65元；微盟（2013）升1.15%，報26.5元；網龍（0777）升0.92%，報19.68元。
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