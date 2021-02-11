外圍憂通脹內地則通縮人幣貶值 恒指重上30000點關
文章日期：2021年2月10日 10:15
港股雖然缺乏北水流入支持，但恒指再度重上30000點關。外圍隔晚憂慮通脹，而今早內地公布的數據則出現通縮，數據公布後離岸人民幣貶值最多0.13%，恒指升幅擴大，騰訊（0700）、美團（3690）、匯控（0005）、友邦（1299）支撐大市。
恒指曾升最多1.92%，高見30042.53點，是2021年1月25日30191.16點後最高。暫時連升4日，累計升878.47點。
騰訊（0700）升2.36%，收報758元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻76點；美團貢獻61點；匯控貢獻57點；友邦貢獻46點。
交行（3328）升3.81%，收報4.36元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌1.13%，收報8.78元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。
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