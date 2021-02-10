花旗指，面對字節跳動、嗶哩嗶哩和心動公司的TapTap等其他渠道競爭，騰訊改善發行戰略，將助其奪回在遊戲發行領域的主導地位。此外，今次調整亦將有助於騰訊通過整合發行和推廣來延長遊戲生命周期，提升流量以助力新遊戲的推出，改善產品質量，探索新的業務機會。

昨日內地有報道引述騰訊內部顧郵件指將作調整，當中重點包括，多個原有遊戲產品部、合作產品團隊及其他業務支持部門撤銷；成立了專門的國內發行線，並設立了多個新的合作部，負責深度合作公司的產品發行運營；成立了專攻二次元賽道的獨立部門；互娛事業群旗下直屬成立了負責渠道、增長、平台合作、流量生態、內容生態、遊戲及電競整合品牌的專門部門；天美、光子等各個自研工作室群也都做了相應調整。

報道認為，這次架構調整透露出騰訊的幾個發展方向：發行能力的優化、流量的增長、產品的提升、新機會的把握。

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