協鑫新能源折讓14%配股 淨籌近9億
文章日期：2021年2月10日 09:48
協鑫新能源（0451）宣布，以先舊後新方式配售20億股，每股作價0.455元，每股作價較昨日收市價0.53元折讓14.15%，配售股份佔擴大後股本之9.49%。
該公司集資9.1億元，淨額籌8.95億元，集資擬用於償還現有借貸，以及作一般企業用途。
緊隨配售及認購完成後，保利協鑫（3800）於協鑫新能源的持股由58.94%，降至53.34%。
協鑫新能源現報0.485元，跌8.49%；保利協鑫報3.58元，跌4.28%。
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