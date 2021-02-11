國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，受節日臨近、局部地區疫情和低溫天氣等因素影響，CPI按月上升1%，漲幅比上月擴大0.3個百分點。其中，食品價格上升4.1%，漲幅擴大1.3個百分點，影響CPI上升約0.78個百分點。受節前消費需求增加、飼料成本上升等因素影響，豬肉、牛肉和羊肉價格分別上升5.6%、1.2%和2.7%。

按年比較，由於春節錯月導致去年同期對比基數較高，CPI由上月上升0.2%轉為下降0.3%。其中，食品價格上升1.6%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，影響CPI上升約0.30個百分點。

董莉娟表示，據測算，在1月份0.3%的按年降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為-1.3個百分點，新漲價影響約為1.0個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI按年下降0.3%，主要受服務價格按年下降較多所致。去年1月份恰逢春節，且疫情影響還未顯現，服務價格上升較多，其中飛機票和旅行社收費價格按月分別上升31.3%和10.1%，美髮和家庭服務價格按月分別上升5.2%和3.2%。今年2月份過春節，加之局部散發疫情影響，1月份居民出行及一些接觸式服務消費均有減少，出行類服務價格按年下降較多，其中飛機票和旅行社收費價格按年分別下降33.2%和9.9% ；其他服務價格按年也有所下降，其中美髮價格按年下降1.3%，家庭服務價格按年漲幅則從去年的3.5%回落至今年的0.9%。

PPI方面，受國內需求持續改善，原油、鐵礦石等國際大宗商品價格延續上升勢頭，按月升1%，其中，生產資料價格上升1.2%，漲幅比上月回落0.2個百分點；生活資料價格上升0.2%，漲幅擴大0.1個百分點。

按年亦由上月下降0.4%轉為上升0.3%。據測算，在1月份0.3%的按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為-0.7個百分點，新漲價影響約為1.0個百分點。

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