恒指高開320點 嘉里物流升9% 農夫山泉升1.4% 明源雲升2.7%
文章日期：2021年2月10日 09:29
恒指今早高開320點或1.09%，報29796點，成交金額48億元；國指今早高開123點或1.07%，報11726點。恒生科技指數開市報10100點，升1.4%。
藍籌33隻升，8隻下跌，11隻無升跌。騰訊（0700）升2.5%，報759元，是升幅最大的藍籌，，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻80點；聯通（0762）跌0.68%，報4.38元，是跌幅最大的藍籌。創科實業（0669）跌0.49%，報122.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。
嘉里物流（0636）公布，順豐175億元收購51.8%，135億向嘉里售倉庫，派特別息。開市報元，無升跌%。嘉里物流開市報25.6元，升9.16%。
MSCI公布季度檢討，MSCI中國指數納入14隻股份，港股有微盟（2013）開市報26.8元，升2.29%；農夫山泉（9633）開市報61.85元，升1.48%；永升生活服務（1995）開市報23.4元，升1.96%；九毛九（9922）開市報33.65元，升2.91%；明源雲（0909）開市報52元，升2.77%。
協鑫新能源（0451）以每股0.455元配售20億股，。作價較上日收市價0.53元折讓約14%，新股佔經擴大後股本的9.5%。開市報0.475元，跌10.3%。
國泰（0293）第一期政府債息即拖數，涉款3億。國泰開市報6.48元，跌0.92%。
港交所（0388）委歐冠昇出任行政總裁，史美倫讚是「上佳人選」。港交所開市報522元，升1.46%。
匯控（0005）本月23日審議是否派發股息。匯控開市報42.5元，升1.92%。
奧園健康（3662）發盈喜，料去年淨利潤升至少50%。奧園健康開市報5.2元，升5.69%。
華潤置地（1109）1月合同銷售額按年大增1.1倍。開市報31.2元，升0.32%。
去年售230部口罩機，海納智能（1645）盈喜料綜合純利升60%。開市報0.95元，升1.06%。
中國波頓（3318）股權高度集中。開市報8.84元，跌4.32%。
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