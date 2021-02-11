美期微升，道期升0.07%，標期升0.09%，納期升0.03%。日股現跌0.19%，韓股現升0.1%，澳股現升0.3%。

北水續休市。港股今日是假期前最後一個全日市，明天為農曆新年前夕，下午休市。

今日焦點股份可留意：

嘉里物流（0636）公布，順豐175億元收購51.8%，135億向嘉里售倉庫，派特別息。

MSCI公布季度檢討，MSCI中國指數納入14隻股份，港股有微盟（2013）、農夫山泉（9633）、永升生活服務（1995）、九毛九（9922）、明源雲（0909）。

協鑫新能源（0451）以每股0.455元配售20億股，。作價較上日收市價0.53元折讓約14%，新股佔經擴大後股本的9.5%。

國泰（0293）第一期政府債息即拖數，涉款3億。

港交所（0388）委歐冠昇出任行政總裁，史美倫讚是「上佳人選」。

匯控（0005）本月23日審議是否派發股息。

奧園健康（3662）發盈喜，料去年淨利潤升至少50%。

華潤置地（1109）1月合同銷售額按年大增1.1倍。

今年首批進口網絡遊戲版號批出，騰訊（0700）英雄聯盟手游上榜。

去年售230部口罩機，海納智能（1645）盈喜料綜合純利升60%。

中國波頓（3318）股權高度集中。

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