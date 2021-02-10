道道指低開25點，高位曾升53點，低位曾跌139點，高位高見31439.47點，創上市新高；標指曾升最多0.07%，高見3918.35點，創上市新高；納指高見14044.946點，創上市新高，連升4日，累計升397.157點。

道瓊斯工業平均指數收跌9點，跌幅0.04%，報31375點。標普500指數收跌4點，跌幅0.12%，報3911點。納斯達克綜合指數收漲20點，或0.15%，報14007點。

氏跌1.31%，報56.6美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低4.9點，而麥當勞升2.08%，報215.98元，貢獻道指28點。

科技股方面，蘋果收市報136.01元，跌0.65%，谷歌母公司Alphabet收市報2075.39元，跌0.43%，亞馬遜收市報3305元，跌0.53%，Facebook收市報269.45元，升1.07%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.09%，報410點。德國DAX指數收跌0.35%，報14011點；法國CAC 40指數漲0.1%，報5691點；英國富時100指數收漲0.13%，報6531點。