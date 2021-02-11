順豐175億收購嘉里物流52%股權 將維持上市地位
文章日期：2021年2月9日 22:35
中國快遞「一哥」順豐控股（深：002352）宣布，擬斥資175.55億元收購嘉里物流（0636）9.31億股，即每股作價18.85元，佔其已發行股本51.8%股權。以嘉里物流停牌前報23.45元計算，是次交易折讓19.6%。收購仍待一眾監管部門批准，惟一旦交易完成，嘉里物流將維持上市地位，但公眾持股將由25%改為15%。
順豐表示，是次交易將提升一體化綜合物流解決方案能力，補充國際貨代等關鍵能力，並進一步完善國際業務的戰略佈局。兩者將通過共享豐富優質的客戶資源及交叉銷售，可以實現雙方業務的更優發展。同時，嘉里物流在泰國和越南的本土快遞運營經驗和資源，與順豐在快遞行業的判斷力和科技能力形成互補，共同在東南亞快速搭建高度協同的快遞網絡。
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