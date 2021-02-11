順豐表示，是次交易將提升一體化綜合物流解決方案能力，補充國際貨代等關鍵能力，並進一步完善國際業務的戰略佈局。兩者將通過共享豐富優質的客戶資源及交叉銷售，可以實現雙方業務的更優發展。同時，嘉里物流在泰國和越南的本土快遞運營經驗和資源，與順豐在快遞行業的判斷力和科技能力形成互補，共同在東南亞快速搭建高度協同的快遞網絡。

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