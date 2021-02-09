該集團指出，雖然獲總承租人提供2.25億元固定租金收入，但是期內沒有浮動租金收入，來自油麻地逸東酒店的零售店舖租金收入約200萬元。若連同投資物業公平值減少27.22億元，及利率掉期等衍生金融工具公平值虧損9000萬元，期內集團的虧損達到28.33億元。在去年完成第三季供股集資10.19億元，及償還貸款後，未償還貸款尚餘64.17億元，負債比率為42.16%。

尖沙咀朗廷、佐敦逸東酒店及旺角康得思酒店期內的入住率分別有16.3%、37.4%及22.5%，總入住率則為24.8%，按年大減48.5個百分點；可出租平均客房收入則分別只有219、203及262元，總可出租平均客房收入則為232元，按年大跌79.6%。於今年1月，其可出租客房平均收入及餐飲業務繼續遭受嚴重打擊，不過其對香港的復元能力，以及香港作為世界級商業及休閒旅遊目的地的吸引力，仍充滿信心。

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