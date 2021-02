歐冠昇於2017年、任摩通亞太區主席兼行政總裁一職時,曾於訪問中表示,中國金融市場幾乎所有的版塊都具有令人興奮的機遇,包括證券、私銀、合併收購等。他表示,雖然中國仍有資本管制,但開放金融市場的大方向未有變過。歐冠昇於當時預測,中國將會允許外資全資持有證券公司,現時則成真。

他於同一訪問中表示,亞洲各國非常多元,部分國家有相似性,但中國卻自成一派。他指出,無論中國採取任何行動,對世界也會有巨大影響。他形容,「中國永遠不會變成和美國一樣」,「因為中國有自己的民主模式,有自己的資本主義模式(…as they will have their own model of democracy and their own model of capitalism)」。

歐冠昇當時亦點名讚好騰訊(0700)、阿里(9988)兩家公司,指其能思考客戶需求,並將服務做得出色。他於2017年的另一訪問中,預測未來十年後,內地企業可佔據世界前500強企業的四分之一,即至少有125家。他當時指,內地科企有出色的創新能力,其中部分服務如保險科技(insurtech),在世界其他地方均並不常見。

歐冠昇於2019年初曾評論中美貿易戰,當時兩國首次開始磋商,並已互相施加大量關稅。他預測,兩國最終將會達成協定,但未來數年內貿易關係將會繼續顛簸。

