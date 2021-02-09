港交所候任行政總裁歐冠昇乃中國通 曾稱「中國有自己民主模式」
文章日期：2021年2月9日 21:53
港交所（0388）今日宣布將委任歐冠昇為新任行政總裁，為公司首名外籍舵手。雖然未能操廣東話或普通話，但翻查歐冠昇過去發言，他對內地市場不同方面均有評論，是一名「中國通」。歐冠昇曾多次強調，相信內地會將逐步開放金融行業，對此持樂觀態度。他亦曾表示看好內地科技，但就認為內地公司債持續攀升，或引起風險。
歐冠昇於2017年、任摩通亞太區主席兼行政總裁一職時，曾於訪問中表示，中國金融市場幾乎所有的版塊都具有令人興奮的機遇，包括證券、私銀、合併收購等。他表示，雖然中國仍有資本管制，但開放金融市場的大方向未有變過。歐冠昇於當時預測，中國將會允許外資全資持有證券公司，現時則成真。
他於同一訪問中表示，亞洲各國非常多元，部分國家有相似性，但中國卻自成一派。他指出，無論中國採取任何行動，對世界也會有巨大影響。他形容，「中國永遠不會變成和美國一樣」，「因為中國有自己的民主模式，有自己的資本主義模式（…as they will have their own model of democracy and their own model of capitalism）」。
歐冠昇當時亦點名讚好騰訊（0700）、阿里（9988）兩家公司，指其能思考客戶需求，並將服務做得出色。他於2017年的另一訪問中，預測未來十年後，內地企業可佔據世界前500強企業的四分之一，即至少有125家。他當時指，內地科企有出色的創新能力，其中部分服務如保險科技（insurtech），在世界其他地方均並不常見。
歐冠昇於2019年初曾評論中美貿易戰，當時兩國首次開始磋商，並已互相施加大量關稅。他預測，兩國最終將會達成協定，但未來數年內貿易關係將會繼續顛簸。
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