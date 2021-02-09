證監凍結名匯富途個別帳戶 疑涉途屹鼎石「微信女」騙局
文章日期：2021年2月9日 20:35
證監會今日公布，向名匯證券及富途證券國際（香港）發出限制通知書，禁止它們處理或處置三個交易帳戶內的部分資產。證監會指，這批資產與一宗懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局（俗稱「微信女」騙局）有關，當中涉及於去年3月至10月期間就兩家上市公司股份進行的市場操縱活動。翻查資料，涉事股份或包括去年同期曾經暴跌的途屹控股（1701）及鼎石資本（0804）。
證監會表示，限制通知書禁止名匯及富途在涉事交易帳戶價值達到某個數額時，在未有事先取得證監會書面同意下，以任何方式處置或處理，或輔助、慫使或促致另一人以任何方式處置或處理該等交易帳戶內的任何資產，包括證券交易、提取或轉移證券或現金，以及按帳戶授權人指示處理帳戶內的證券或現金。若該等經紀行接獲任何上述指示，亦須通知證監會。
證監會認為，就維護投資大眾或公眾利益而言，發出有關限制通知書是可取的做法。證監會調查仍在進行中。
根據證監會新聞稿提及的時期，比對中央結算系統（CCASS）資料，今次被凍結的證券帳戶，或涉及去年兩隻暴跌股途屹控股及鼎石資本，其中富途在去年4月23日及29日，在途屹持倉分別大幅增加1.13億及5.85億股，相當於途屹總股本約11.25%及58.5%；至於名匯則是在同年4月3日及14日，在鼎石資本持倉增加4.43%及5.94%。
資料顯示，去年在4月24日在連登討論區有網民發帖，呼籲網民勿沾手途屹控股，當時收市價為2.56元。隨後途屹股價一度穩步上陽，5月14日升至高位2.97元。惟在5月15日，途屹股價單日暴瀉52.19%，兩日後再瀉逾四成；同期亦有網民指有「微信女」推薦鼎石資本，在5月新高後股價連月下跌，至9月更3日內大跌近五成。
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