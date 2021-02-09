根據鷹君與港鐵的框架協議，港鐵須於2月25日或之前按要求償還有關誠意金，如無提出有關要求，誠意金須於2月26日由港鐵公司用作支付有關項目整筆款項的部分付款。但取決於盡職審查，及取得港鐵及興業銀行香港分行就約務更替安排的書面同意、完成約務更替安排的手續等條件。

該幅何文田站上蓋發展項目地皮所屬地段為九龍內地段第11264號的北面用地，最小及最大建築面積分別為41400平方米及69000平方米，指定作私人住宅用途。除非另獲批准，否則該土地將發展成不少於800個及不多於1000個住宅單位。

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