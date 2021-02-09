鷹君向潘蘇通購入何文田站上蓋發展權 已付10億誠意金
文章日期：2021年2月9日 20:10
鷹君集團（0041）宣布，今9日與高銀金融（0530）主席潘蘇通、高鉎投資及高銀地產，就何文田站港鐵站上蓋發展項目，訂立框架協議，將發展商的一切權利及責任更替予鷹君或其代名人。鷹君將承擔發展協議項下作為發展商的所有權利、享有權、義務及責任。鷹君已於今日日向港鐵支付10億元的可退還誠意金，該筆誠意金將由港鐵作為託管款項持有至今年2月25日止，在此日或之前，鷹君享有排他權利。
根據鷹君與港鐵的框架協議，港鐵須於2月25日或之前按要求償還有關誠意金，如無提出有關要求，誠意金須於2月26日由港鐵公司用作支付有關項目整筆款項的部分付款。但取決於盡職審查，及取得港鐵及興業銀行香港分行就約務更替安排的書面同意、完成約務更替安排的手續等條件。
該幅何文田站上蓋發展項目地皮所屬地段為九龍內地段第11264號的北面用地，最小及最大建築面積分別為41400平方米及69000平方米，指定作私人住宅用途。除非另獲批准，否則該土地將發展成不少於800個及不多於1000個住宅單位。
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