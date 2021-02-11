港交所首現外籍CEO 史美倫：董事會一致通過 溝通絕對無問題
文章日期：2021年2月9日 19:09
港交所（0388）行政總裁職將由歐冠昇出任，為首名外籍舵手，主席史美倫今日於記者會上表示，歐冠昇具有廣泛經驗，尤其能於國際化上作出貢獻。她強調，「這個時候要特別加強香港作為國際金融中心的地位」，指國際經驗十分重要。但被問及決定是否因香港實施國安法、營商環境惡化，而要尋求外籍人士搭救，史美倫則未有回應。
史美倫強調，港交所的內地戰略不曾改變，亦不會改變。她強調，公司仍有強大的中國業務團隊，可處理內地事宜，相信人選不會影響與內地的關係。她同時表示，港交所債券、衍生產品、科技業務等均有必要進一步國際化，但就指行政總裁仍未上任，現時談及未來政策重點是為時尚早。
早前有報道指，選拔行政總裁過程中，曾有人質疑歐冠昇中港經驗不足，未必能勝任。但史美倫於記者會上則稱，歐冠昇是獲得了董事會的一致同意而委任（unanimously approved）。被問及是否獲得中央「祝福」，她僅回應，指聘任行政總裁過程中唯一需要尋求的批准是來自證監會。
史美倫指出，歐冠昇為阿根廷籍人士，同時具有克羅地亞護照以及香港永久居民資格，並無美國綠卡。連續兩屆行政總裁均是出身摩根大通，史美倫僅表示，「咁啱啫」，並指港交所業務比投行更複雜，有自己文化，不是照顧客人即可。
會上多番有傳媒質疑，歐冠昇普通話、廣東話兩語均不會說。史美倫笑指，「李小加都唔識廣東話」，並強調行政總裁職位是要管理整個集團架構，強調「溝通絕對無問題」，她又指高層中有多名香港人，如姚嘉仁、戴志堅均能說廣東話，與業界十分熟悉。
根據公告，歐冠昇將於今年5月24日上任，合約為期三年，至2024年5月23日止。
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