GLJ：投資比特幣意味馬斯克絕望
文章日期：2021年2月9日 18:27
美國電動車公司Tesla行政總裁馬斯克曾經在推特（Twitter）大讚比特幣(Bitcoin)，刺激比特幣愈升愈有。GLJ Research分析師Gordon Johnson卻稱，投資比特幣可以看出馬斯克的絕望，因為Tesla正面臨前所未有的挑戰，故他將希望寄託在比特幣上。
Gordon Johnson指，Tesla於2020年的三次增發新股中籌集了大量資金，卻將其投資於加密貨幣中。Tesla沒有將籌集的資金充分用於研發及公司發展，比特幣相關新聞出現時，是在Tesla遇到生意發展瓶頸時期出現，可以說是一種誤導或者雜音。
Johnson於報告中列出Tesla三個不利因素，包括中國市場汽車銷量的下降及質量控制問題、德國工廠的停工，以及無法在德國獲得全部12億美元的補貼。Johnson認為，投資比特幣反映出馬斯克的絕望，假如Tesla在今天賣出所有比特幣持倉，該公司將會得到高達2億美元的收益，以抵消汽車業務的虧損。GLJ維持對Tesla「賣出」評級，目標價67美元。
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