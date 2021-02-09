標普料今年澳門賭收較2019年水平最多低40%
文章日期：2021年2月9日 18:03
標準普爾最新報告指出，預期今年澳門博彩收入全年的水平，會較2019年的水平低30%至40%，相對原先只估計預期較2019年的賭收低10%至20%，料到2022年有望全面復蘇。其更預期高端中場業務的復蘇情況會較貴賓廳及中場為快。就算復蘇緩慢，博彩營運商仍然有恐固的財務狀況作緩衝。根據標普的說法，即賭收會相當於介乎1754.73億至2047.19億澳門元的水平。
另摩根大通的報告則稱，農曆新年可能令人失望的表現，但是正在追落後，相比之前濠賭股估值只相當於EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）13至14倍，新造的估值可達13至15倍，料濠賭股的潛在升幅約25%。
另永利澳門（1128）的母公司公布擬公開發售普通股，每股115美元，發行650萬股，集資7.475億美元（57.95億港元），用作包括資本開支、額外營運資金、對附屬公司投資、償還債務一般企業用途。
記者：陳偉燊
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