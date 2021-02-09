標準普爾最新報告指出，預期今年澳門博彩收入全年的水平，會較2019年的水平低30%至40%，相對原先只估計預期較2019年的賭收低10%至20%，料到2022年有望全面復蘇。其更預期高端中場業務的復蘇情況會較貴賓廳及中場為快。就算復蘇緩慢，博彩營運商仍然有恐固的財務狀況作緩衝。根據標普的說法，即賭收會相當於介乎1754.73億至2047.19億澳門元的水平。