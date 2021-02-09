原本政府一度宣布取消今年年宵，結果引來班花農的不滿，最後政府經與花農商議後，決定今年只賣年花，每區的年宵場地攤位減至一半，實施人流入場限制。有現場的花農表示，仍能擺檔生意，不用一年的心機付諸東海。

亦有花農表示，難以預計銷情，以及籌備時間短，未能安排足夠的人手，表示「只能盡做」。對於行年宵買年花的港人表示，仍安排新年活動，希望籍買年花，可增添過年氣氛。

記者：陳麗歡

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