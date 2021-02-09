有片｜維園年宵場面冷清 花農：籌備時間短只能「盡做」
文章日期：2021年2月9日 17:50
行年宵是港人過年的一大節目，可以辦年貨和買年花，行個新年大運，拎個「好意頭」。但繼去年年宵禁止乾貨買賣後，今年亦因疫情禁止小食攤位，只剩濕貨年花。以前人潮擠擁的年宵市場，今年則相對冷清。
原本政府一度宣布取消今年年宵，結果引來班花農的不滿，最後政府經與花農商議後，決定今年只賣年花，每區的年宵場地攤位減至一半，實施人流入場限制。有現場的花農表示，仍能擺檔生意，不用一年的心機付諸東海。
亦有花農表示，難以預計銷情，以及籌備時間短，未能安排足夠的人手，表示「只能盡做」。對於行年宵買年花的港人表示，仍安排新年活動，希望籍買年花，可增添過年氣氛。
記者：陳麗歡
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